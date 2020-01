Gare clandestine di auto: blitz dei Carabinieri al mega raduno

Cagliari, 11 gennaio 2020- Blitz dei Carabinieri della compagnia di Dolianova per fermare un mega raduno di gare automobilistiche clandestine. L’episodio è successo a Monastir in località Su Fraigu. Un gruppo di persone, al momento in fase di identificazione, aveva organizzato delle vere e proprie gare automobilistiche forse idealizzando quelle scene da film Rush, di Ron Howard, basato sulla storia dei campioni di Formula 1 Niki Lauda e James Hunt.

Come riporta Ansa Sardegna alle gare, organizzate in una strada della zona industriale di Monastir, assistevano centinaia di persone e tra loro c’erano anche minorenni. Dopo aver notato alcuni strani raduni di auto e dopo aver effettuato alcuni appostamenti ieri notte è scattato il bliz.

I militari, con quattro pattuglie del nucleo Radiomobile di Dolianova e i carabinieri di Gesico, hanno effettuato il bliz bloccando le gare. Sono stati effettuati controlli in circa 50 automobili e sono state identificate 65 persone.

Le indagini degli inquirenti per capire se durante le gare venivano fatte anche scommesse clandestine sono tuttora in corso.