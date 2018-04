Sardegna, imprese sughero: un’eccellenza da valorizzare

Olbia, 07 aprile 2018 – Il settore del sughero si presenta ancora vivo e pulsante, malgrado la crisi: è quanto emerso dal vertice che ha visto riunirsi, ad Olbia, Confindustria Nord Sardegna e Federlegno Arredo per fare il punto della situazione su un comparto che rappresenta ancora una risorsa strategica per l’isola, concentrando la metà delle imprese del sughero italiane.

Dalla fotografia venuta fuori dall’incontro, come riporta La Nuova Sardegna, è chiaro che per accompagnare il comparto del sughero fuori dal tunnel della crisi oggi servono politiche economiche di sostegno da parte della Regione, capaci di valorizzare la produzione e garantire crescita e nuovi posti di lavoro.

Secondo i dati registrati negli archivi telematici dell’Inps, aggiornati al mese di dicembre 2017, il comparto del sughero in Sardegna è composto da 23 aziende industriali, con un totale di 589 dipendenti (504 operai, 81 impiegati, 1 quadro e 3 dirigenti) più 21 aziende artigianali, con un totale di 55 dipendenti (45 operai, 4 apprendisti e 6 impiegati). Più in generale, La filiera legno-arredo in Sardegna copre il 15% delle imprese manifatturiere della regione. Più del 65% del fatturato prodotto dalla filiera viene dal settore legno, che produce 205 milioni di fatturato occupando quasi 3.500 addetti in più di 1.300 aziende. La provincia più rappresentativa è Sassari (compresa la Gallura), dove si concentra il 60% della produzione del settore legno. In questa provincia si concentrano la quasi totalità delle imprese del sughero della regione e quasi la metà delle imprese del sughero italiane. La Sardegna esporta legno e sughero per quasi 23 milioni, registrando una bilancia commerciale più che positiva.