Gallura, possibili nevicate sopra i 700 metri: temperature in picchiata

Olbia, 2 gennaio 2021 – Torna il maltempo sulla Sardegna e tornano le allerte meteo: la Protezione Civile ha emesso un bollettino per criticità ordinaria per rischio idraulico ed idrogeologico per le zone Montevecchio Pischinappiu e Logudoro, mentre per rischio idraulico per la zona del Tirso.

Per la Gallura non sono stati stati emessi bollettini di criticità, ma arriverà comunque del maltempo. Le previsioni di Arpas per la Gallura sono le seguenti: per la giornata di oggi si prevedono piogge isolate anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli, venti di burrasca da Sud-Ovest sulle coste settentrionali. Per la giornata di domani 3 gennaio, invece, si prevedono precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio e cumulati deboli, nonché possibili nevicate sopra i 700 metri; temperature minime basse.