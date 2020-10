Gallura: l’olio extravergine d’oliva eccellenza del territorio

Olbia, 17 ottobre 2020 – Un’altra eccellenza della Sardegna è l’olio extravergine di oliva. Non mancano infatti neanche per quest’anno, i diversi riconoscimenti conquistati dal prezioso alimento frutto della spremitura delle olive sarde.

Olio di Villacidro è il top per il Gambero Rosso, olio Las Tanas di Alghero è stato decretato il fruttato più leggero d’Italia, mentre la Guida agli extravergini Slow Food, premia addirittura 6 olii sardi. Insomma tanti riconoscimenti come riporta anche sardegnainblog che racconta della grande successo della Sardegna, al contest Terre d’Olio 2020.

Recenti studi del CNR confermano la grande importanza dell’olio per gli anziani e non solo. La rivista scientifica Faseb Journal ha recentemente pubblicato una ricerca approfondita sui benefici che l’olio di oliva apporta all’uomo. Lo studio è stato condotto dal team di ricercatori guidati da Felice Tirone, in collaborazione con Laura Micheli, Giorgio D’Andrea e Manuela Ceccarelli, dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibbc).

Dallo studio effettuato è risultato che l’idrossitirosolo, presente nell’olio extravergine di oliva, è in grado di invertire il processo di invecchiamento neurale negli animali. Una buona notizia per gli anziani e non solo.

Anche in Gallura l’olio rappresenta un’eccellenza del territorio, tanto da essere stata creata una cooperativa formata da circa 400 soci. Comprende olivicoltori presenti nei numerosi comuni galluresi, da Berchidda fino ad arrivare a Olbia.

L’Oleificio cooperativo Gallura risulta essere l’unico frantoio presente in tutta la Gallura. La sua attività si sta rivolgendo sempre più verso un prodotto biologico di qualità. Scelte tecnologiche e una buona politica commerciale stanno premiando i grandi sforzi che si compiono costantemente nel settore anche a causa degli ultimi accadimenti internazionali, legati alla pandemia.

Il frantoio di Berchidda lavora esclusivamente olive galluresi andando così a produrre solo olio a chilometro zero, ricavato dalle olive della qualità bosana. Questo tipo di oliva dà origine ad un olio fruttato, ricco di polifenoli, dal gusto ben definito.

Oleificio Gallura a Berchidda inoltre offre anche diversi servizi e organizza corsi di formazione e consulenza agronomica e organizza corsi di formazione.

La qualità dei prodotti sardi come sempre non si allinea con le politiche della grande distribuzione che punta esclusivamente sui numeri.

La Gallura e la Sardegna ancora una volta dimostrano che le eccellenze vanno curate e gestite con amore, passione e rispetto per la propria terra con coltivazioni meno intensive, che portano riconoscimenti che hanno eco internazionale.