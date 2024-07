Gallura, indagine pedopornografia: altri 3 indagati e 1 presunta vittima

Bianca

Caro voli agosto: una famiglia spende oltre 1.600 euro per arrivare a Olbia

Olbia. Come ogni estate, anche quest'anno si ripropone il problema del caro-voli verso la Sardegna, nel caso specifico verso Olbia e la Costa Smeralda. I prezzi dei biglietti aerei per gli scali dell'isola, per il mese di agosto, hanno raggiunto live...