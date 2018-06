Gallura: evacuazione medica da una nave da crociera

Palau, 11 giugno 2018 – Nella tarda serata del 9 giugno, la Guardia costiera di La Maddalena, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo del Nord Sardegna Capitano di Vascello (CP) Maurizio Trogu, ha portato a termine un’operazione di soccorso medico a bordo della nave da crociera Mein Schiff 6, di bandiera maltese, in transito nelle Bocche di Bonifacio e diretta al porto di Civitavecchia, a favore di un passeggero di 65 anni di nazionalità tedesca colpito da ischemia cerebrale transitoria (t.i.a.).

Ricevuta la segnalazione alle 21.55 da parte della superiore Direzione Marittima di Olbia, è stato immediatamente disposto l’invio in zona soccorso della dipendente Motovedetta SAR CP 803 con a bordo personale paramedico del 118 che ha intercettato la nave da crociera alle ore 22.48, all’ingresso della zona precauzionale ovest delle Bocche di Bonifacio.

I militari hanno proceduto ad effettuare le operazioni di trasbordo del malcapitato per poi dirigere verso il porto di Palau (OT), dove veniva sbarcato e consegnato all’ambulanza medicalizzata del 118 per il successivo trasferimento presso il presidio ospedaliero di Olbia per gli ulteriori accertamenti del caso.