Gallura, consegnata la statuina del Presepe a Monsignor Fornaciari

Olbia. Al Vescovo di Tempio Pausania è stata consegnata la statuina del Presepe 2024. Un Omaggio di Confartigianato e Coldiretti Gallura al lavoro e al Made in Italy.



La qualità del Made in Italy che incarna la ricerca della materia

prima, la cura delle produzioni, la certificazione e tracciabilità dei

prodotti, il riconoscimento di un valore aggiunto che l’artigianalità esprime.



È questo il senso profondo della statuina donata al Vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, Monsignor Roberto Fornaciari, da Marina Manconi e Federico Fadda, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Gallura, e da Ermanno Mazzetti, Marco Marrone ed Enrico Pischedda, rispettivamente Direttore Coldiretti Nord Sardegna, Segretario Territoriale Coldiretti Olbia e Segretario Territoriale Coldiretti Tempio Pausania.



Come in passato, la figura del Presepe 2024 è inserita nel progetto pluriennale nazionale di Confartigianato e di Coldiretti che, insieme a Symbola, vuole valorizzare la tradizione presepiale con la consegna della statuina ai Vescovi delle Diocesi di tutto il Paese. Obiettivo è quello di aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro.

In particolare, quest’anno, l’opera sottolinea l’aspetto relativo all’intelligenza creativa, all’attenzione, alla cura che chi crea e produce mette nelle sue creazioni e produzioni.



“Anche quest’anno la statuina del presepe interpreta una professione a noi molto vicina e importante – hanno spiegato Ermanno Mazzetti, Marco Marrone ed Enrico Pischedda di Coldiretti Gallura - come agricoltori conosciamo bene il valore delle nostre produzioni locali e la necessità di contrastare da abusi, sofisticazioni e italian sounding, a difesa delle imprese nazionali e della salute dei consumatori”.



“Il Presepe è una tradizione molto sentita – hanno aggiunto Marina Manconi e Federico Fadda di Confartigianato Gallura - da qui la scelta di arricchirlo ogni anno con un messaggio forte che possa arrivare a tutti attraverso le Diocesi alle quali doniamo la statuina che non solo è il frutto della maestria artigiana, ma incarna il senso di cura e attenzione che come artigiani ogni giorno mettiamo nei nostri prodotti e servizi”.



Monsignor Fornaciari ha espresso apprezzamento per questo gesto di devozione, volto a diffondere i valori del lavoro e della concreta operosità degli imprenditori, quale contributo per la rinascita di un’economia a misura d’uomo.



Il presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando, è la “buona Novella” che diventa presente e significa rinascita, mettersi in cammino, stare vicini alle persone e al territorio, includere, è la famiglia. Nel 2020 la statuina rappresentava un’infermiera, nel 2021 un imprenditore digitale, nel 2022 una florovivaista, nel 2023, attraverso un maestro imprenditore e il suo apprendista, la trasmissione del saper fare attraverso le generazioni.