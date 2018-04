Gallura: avviato il censimento dei malati di fibromialgia

Olbia, 07 aprile 2018 – Il Comitato Fibromialgici Sardi, costituito un anno fa, ha avviato un censimento, che coinvolge anche la Gallura, per stabilire il numero delle persone affette da fibromialgia in Sardegna. Questa patologia incontra ancora grandi difficoltà per quanto riguarda il suo effettivo riconoscimento di malattia: infatti, ad oggi, i malati di fibromialgia devono pagare farmaci, cure e trattamenti.

La fibromialgia è una malattia reumatica autoimmune che intessa gli apparati muscolare, tendineo e articolare che rende difficoltosi i movimenti più semplici, che ancora non ha una vera e propria cura, ma solo terapie palliative: in Sardegna qualche anno fa è stato sperimentato un trattamento termale, poi interrotto. Il Comitato, per rendere il censimento il più efficace e completo possibile, ha distribuito moduli nelle farmacie e in vari esercizi commerciali, raccogliendo anche firme per il riconoscimento della malattia, dando in questo modo la possibilità di stabilire un percorso terapeutico adeguato.

Il comitato fibromialgici sardi è composto da Monica Palmas (presidente) di Sarroch, da Mario Mulas (vice) sempre di Sarroch, da Ines Muscas di Villacidro e da Barbara Figus di Villanovaforru. Il modulo del censimento può essere scaricato dal gruppo facebook Censimento Fibromialgici Sardegna. Per tutte le informazioni, invece, è possibile scrivere alla mail [email protected]