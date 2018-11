Olbia, 05 novembre 2018 – Ancora allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico in Sardegna: l’avviso per la Gallura e il Montevecchio-Pischilappiu è valido fino alle 18 di domani 6 novembre.

Il bollettino è stato emesso dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Sardegna. Le previsioni per domani in Gallura sono le seguenti: piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati.