Gallura, allerta temporali: possibili grandinate

Olbia, 14 ottobre 2020 – La Protezione civile della Regione Sardegna ha aggiornato il bollettino emesso ieri. Rimane per la Gallura un allerta meteo (criticità ordinaria) per temporali e pioggia valido fino alle 22 di oggi. L’allerta per temporali, sempre di colore giallo, riguarda anche Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Per il Logudoro e l’Iglesiente vi è allerta gialla (criticità ordinaria) anche per rischio idrogeologico. Queste le previsioni meteo per la Gallura, giornata del 14 ottobre: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Possibili Temporali forti isolati e locali grandinate. Venti forti da Ovest sulle coste più settentrionali dalla notte.

Per domani, 15 ottobre, si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Attenuazione nella seconda parte della giornata. Venti forti da Ovest sulle coste.