Gallura, allerta meteo: pioggia e rischio idraulico oggi e domani

Olbia, 20 gennaio 2020 – L’allerta meteo continua anche domani: la Protezione Civile ha aggiornato i suoi bollettini e rende noto che la Sardegna orientale e meridionale è in allerta gialla.

Per quanto riguarda la Gallura, è valido un avviso di criticità ordinaria (allarme giallo) sia per rischio idrogeologico che per rischio idraulico.

Queste le previsioni meteo a cura di Arpa Sardegna per la Gallura.

Oggi, 20 gennaio:

piogge diffuse, anche a carattere di rovescio isolato con cumulati moderati;

venti forti da da Est sulle coste.

Domani, 21 gennaio:

piogge diffuse anche a carattere di rovescio isolato con cumulati moderati;

venti forti da Est sulla Gallura e sulle coste.

Per quanto riguarda la condizione attuale, a Olbia piove ininterrottamente da questa mattina. Segnalate strade allagate.