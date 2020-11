Gallura, allerta meteo: aggiunto allarme giallo su rischio idraulico

Olbia, 27 novembre 2020 – Peggiora il bollettino emesso ieri dalla Protezione Civile della Sardegna. Con il documento emesso oggi, viene aggiunto alla criticità elevata (allarme rosso) per rischio idrogeologico anche la criticità ordinaria (allarme giallo) per rischio idraulico nell’area della Gallura.

Le condizioni sono peggiorate in tutta la Sardegna: rimangono le criticità elevate rischio idrogeologico per Gallura, Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Tirso; criticità moderata rischio iderogeologico invece per Logudoro e Montevecchio Piscinappiu.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, ecco criticità ordinaria per Gallura (come detto sopra) e Flumendosa Flumineddu. Tutte le aree sono in preallarme.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la Gallura, le varie criticità hanno queste “tempistiche”:

rischio idrogeologico, criticità ordinaria (allarme giallo): dalle ore 18 alle ore 20:59;

(allarme giallo): dalle ore 18 alle ore 20:59; rischio idrogeologico, criticità elevata (allarme rosso): dalle 21 di oggi 27 novembre alle ore 23:59 di sabato 28 novembre;

(allarme rosso): dalle 21 di oggi 27 novembre alle ore 23:59 di sabato 28 novembre; rischio idraulico, criticità moderata (allarme giallo) dalle ore 00:00 del alle ore 23:59 del 27 novembre.

Per oggi, ArpaS prevede le seguenti previsioni per la Gallura: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli; venti localmente forti da Est sulle Bocche di Bonifacio.

Per la giornata di domani: piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente molto elevati. Possibilità di temporali forti diffusi o persistenti. Temperature: niente da segnalare. Venti: localmente forti da Est sulle Bocche di Bonifacio con raffiche di burrasca. Altri fenomeni: mareggiate sulle coste esposte a Est Sud-Est.