Finanza sequestra 3 traghetti: operano anche in Gallura

Olbia, 10 gennaio 2020 – La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato preventivamente tre traghetti che operano anche in Sardegna nella tratta La Maddalena-Palau.

Il sequestro è stato disposto nei confronti della Caronte & Tourist: le navi si chiamano Pace, Caronte e Ulisse.

Le tratte operate sono La Maddalena-Palau, Trapani-Isole Egadi, Palermo-Ustica.

“I reati ipotizzati sono quelli di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione Siciliana”, si legge nella nota stampa della Finanza.

Secondo la ricostruzione della Finanza siciliana, per partecipare all’appalto sarebbe stata designata una nave che sarebbe stata “Pace” “da dedicare esclusivamente alla tratta oggetto del singolo lotto, dotata di stringenti caratteristiche strutturali volte a consentire la navigazione in piena sicurezza anche alle persone a mobilità ridotta (“P.M.R.”)”, continua la nota.

“Gli approfondimenti investigativi svolti dal Nucleo P.E.F. di Palermo hanno consentito di accertare che la nave “Pace” presenta gravi carenze tecniche e strutturali in ragione delle quali non è assolutamente possibile trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta”, spiega la Finanza in un dettagliato comunicato.