Fermato furgone con sebadas e ravioli mal conservati

Jerzu, 16 luglio 2020- Gravi irregolarità su trasporto merce fresca e surgelata sono state riscontrate qualche giorno fa su un furgone adibito a trasporto prodotti alimentari freschi e congelati proveniente da Jerzu.

Nell’ambito dei regolari controlli effettuati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ats Sardegna-Assl Cagliari, in collaborazione con la Polizia Stradale della Sardegna, gli agenti hanno riscontrato che all’interno del furgone la cella frigo conteneva prodotti surgelati (ravioli con ricotta, gnocchi di patate, sebadas, culurgiones) trasportati assieme a quelli freschi.

Secondo quanto riscontrato dagli Ispettori del Sian Assl Cagliari i prodotti viaggiavano con una temperatura di 3 gradi e non di -18 gradi, come previsto dalla normativa per la conservazione dei surgelati.

Tutti gli alimenti sono stati sequestrati perchè non ritenuti idonei alla vendita, ma essendo commestibili per l’immediato consumo sono stati donati in beneficenza.