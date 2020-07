Fase 3, cortei e processioni religiose: arriva l’ok

Cagliari, 5 luglio 2020- In Sardegna arrivano buone notizie per i fedeli di tutte le religioni: da ieri 4 luglio 2020, è ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali.

A firmare l’ordinanza numero 31 il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

Per i partecipanti e gli spettatori rimane l’obbligo di rispettare il distanziamento di sicurezza di almeno metri 1,5 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi. Vige inoltre l’obbligo di igienizzazione delle mani.

Si legge nell’ordinanza che “I promotori delle processioni religiose e delle manifestazioni de quibus, oltre a darne l’avviso previsto dall’art.18, R.D. n.

773/31 TULPS, devono dare idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e garantire la correlata vigilanza. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 11 giugno 2020 e relativi allegati”