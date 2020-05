Fase 2, dal 3 giugno spostamenti liberi: data confermata

Olbia, 30 maggio 2020 – Per ora nessun ripensamento sul nuovo allentamento previsto per la Fase 2: ieri sera, durante una riunione svoltasi a Palazzo Chigi, è stata confermata la data del 3 giugno per il riavvio degli spostamenti tra le varie regioni italiane. A spingere il Governo Conte verso questa conferma sono stati i dati diffusi dall’ISS: al momento, non ci sono situazioni critiche anche se nei prossimi giorni si osserveranno con molta attenzione i dati.

La conferma è arrivata dal ministro della Salute, Roberto Speranza: “Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali e al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti”. Importante sarà il monitoraggio: gli scienziati, infatti, sono stati molto chiari su quella che è la situazione attuale. Le Regioni hanno situazioni diverse, molto eterogenee: lo Stato e le Regioni stesse dovranno essere pronti a isolare eventuali nuovi focolai con tempistiche fulminee.

In ogni caso, i risultati del lockdown sono più che incoraggianti: è importante continuare a seguire le regole e ritornare alla normalità con gradualità.

Sulla certificazione di negatività richiesta dalla Sardegna, per ora, non vi sono novità ulteriori. La RAS ha ufficialmente fatto la sua proposta, ma al momento sembra che questa certificazione non sia obbligatoria.