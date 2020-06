Falsi broker truffano pensionato intascando 380mila euro

Cagliari, 12 giugno 2020- Alcuni falsi broker finanziari sono riusciti a raggiare un pensionato dell’hinterland di Cagliari convincendolo a versare in più soluzioni un importo complessivo di 380 mila euro.

Risparmi di una vita di lavoro che, secondo i broker, sarebbero stati investiti in criptovalute con proficuo investimento. Promessi guadagni al quale in un secondo momento, l’uomo, un ex commerciante di 77 anni, ha cercato di accedere ricevendo in cambio solo minacce.

L’uomo, resosi conto della truffa si è rivolto alla Polizia Postale. I fatti denunciati risalgono al 2018. L’indagine per recuperare almeno in parte le somme rubate con il raggiro informatico è durata oltre un anno. Grazie alla paziente ricostruzione di tutti i movimenti di denaro effettuati via internet gli investigatori della Polizia Postale di Cagliari, sotto la direzione del dirigente Francesco Greco e Danilo Tolino, suo vice, sono state rintracciate e denunciate due donne, un’ armena e un’ucraina appartenenti alla greffa criminale dedita all’attività finanziaria abusiva, truffa, estorsione e riciclaggio grazie all’utilizzo di un sito internet dedicato usato come esca.

Come riporta La Nuova Sardegna la Polizia Postale durante gli ultimi giorni è riuscita a bloccare e recuperare circa 226 mila euro grazie ad una rogatoria internazionale disposta dall’autorità giudiziaria della procura di Cagliari.