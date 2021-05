Estate 2021: Sardegna tra le destinazioni più ambite

Olbia. L’Università del Sannio in collaborazione con Demoskopika ha effettuato un’indagine che presupponeva l’obbiettivo di verificare le scelte degli italiani nel momento della scelta della vacanza. Secondo i dati riportati dall’indagine il 28,7% degli indagati sta pensando di programmare una vacanza per i prossimi mesi, il 20,6% ha deciso di partire anche se manifesta ancora qualche indecisione mentre solo il 4,1% ha già prenotato la villeggiatura. Seguendo i dati si evince la prevalenza della vacanza “nazionalista” con l’86,8% dei protagonisti dell’indagine che hanno scelto di trascorrerla nel Belpaese.

In coclusione, lo studio ha evidenziato cinque destinazioni regionali per la ripresa settore turistico italiano in quest’estate. Le prime in classifica sono: Puglia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna e Sardegna con 1,5 milioni di arrivi (+12,8%) e 8,2 milioni di presenze (20%). A seguire, con un livello medio-alto: Campania, Calabria, Liguria, Lazio e infine il Veneto con 5,3 milioni di arrivi (+11,4%) e 22,4 milioni di presenze (7,4%). La nostra isola si conferma tra le mete preferite in questo periodo di Covid: grandi spazi aperti e bellezze naturali non possono che attirare i vacanzieri.