Esplosivo nei campi: ritrovati 25 candelotti altamente distruttivi

Talana, 22 giugno 2020 – Sono state rinvenuti dai carabinieri della compagnia di Lanusei con l’ausilio del personale dei Cacciatori di Sardegna, 25 candelotti di gelatina dinamite per un peso totale di 4 kg, una miccia deflagrante, un detonatore ordinario ed uno elettrico, nelle campagne di Talana, in Ogliastra.

Secondo gli inquirenti si tratterebbe di materiale ad alta pericolosità e di grande potenza distruttiva. Il ritrovamento risale a venerdì scorso e sempre nello stesso luogo, sono stati ritrovati una busta in nylon contenente tappi di sughero (probabilmente da utilizzare per compressione), un bilancino di precisione, un contenitore con all’interno nastri adesivi, forbici, cucchiaini, materiale per il confezionamento e preparazione, miccia detonante e 1,5 chili di varie polveri che, se mescolate, avrebbero prodotto un potente ordigno.

Il materiale ritenuto pericolo verrà fatto brillare dagli artificieri, il restante sarà analizzato per verificarne il contenuto, tracce o resti di impronte per poter risalire a proprietari e acquirenti. Sembrerebbe che alcune delle sostanze rinvenute siano state acquistate online. Proseguono le indagini delle Forze dell’Ordine, i quali seguiranno anche la strada dell’acquisto in rete. Lo riporta l’Unione.