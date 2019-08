Esclusivo** Tavolara spacciata per Cartagena in un videoclip da oltre 346 milioni di visualizzazioni

Olbia, 18 agosto 2019– Non è la prima volta che il nostro mare cristallino, le nostre spiagge e le nostre bellezze naturalistiche finiscono con meno limpidi intenti sui depliant e sui siti online per pubblicizzare spiagge e altri luoghi di ben altre realtà geografiche.

Stavolta tocca ancora alla nostra isola di Tavolara, l’immenso blocco calcareo, l’isola del dio Hermes degli antichi, che insieme alla selvaggia isola Molara (anche questa visibile nel video) rende inconfondibile e suggestiva gran parte della costa nord orientale della Sardegna. Con nostra grande sorpresa, guardando ieri un videoclip di successo planetario, l’abbiamo riconosciuta, più bella e solenne che mai.

Un brano tutto da ballare, avvincente, dal titolo “China”. È l’ultimo singolo di Anuel AA, trapper portoricano di fama mondiale. Prodotto da Marco Efraín Masís, in arte Tainy, diretto da Marlon P e rilasciato il 19 luglio scorso sul canale YouTube (roba da 13 milioni di iscritti…), il pezzo ha già totalizzato oltre 346 milioni di visualizzazioni, conquistando oltre 3 milioni di like.

Nel video dove Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin si esibiscono per il tormentone estivo in salsa latina, dal minuto 3.51, per circa 20 secondi, in alcune scene, a sorpresa appare l’inconfondibile skyline di Tavolara a fare da sfondo privilegiato. Un successo mondiale.

Dal minuto 4.02 il J. Balvin mostra il paesaggio di Tavolara pronunciando le parole “Cambiamos de escena (Hey)-de R.D. hasta Cartagena“, ossia Cambiamo la scena da R. D. fino a Cartagena, mostrando evidentemente la nostra isola come la nota località balneare, presumibilmente quella del paese natio della cantante Karol G di origine colombiana, o forse quella più vicino a noi, iberica.

Il luogo da noi individuato esattamente, dove sono stati girati quei pochi secondi di immagini spettacolari, è un lussuoso complesso posto fra la spiaggia di Lu Impostu e Punta Aldia, con spettacolare piscina rivolta proprio verso Tavolara. Location esclusiva che, è bene sapersi, abbiamo prontamente individuato, ma che non riveleremo per motivi di privacy.

A quanto pare, quando si tratta della Sardegna, non sono solo le molteplici tipologie di sabbie ad attirare l’attenzione predatoria o i gusci di conchiglie da depredare come “souvenir” a fare tendenza.

©Patrizia Anziani