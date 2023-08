Elon Musk contro Zuckerberg, incontro in Italia in location "epica". Ipotesi Sardegna?

Olbia. Il mondo tecnologico sta per assistere ad uno scontro senza precedenti sul ring, poiché Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, e Mark Zuckerberg, CEO e fondatore di Meta, sembrano pronti a sfidarsi in un incontro di dimensioni epiche. Questa incredibile notizia è stata annunciata direttamente da Musk attraverso il suo account X, gettando le basi per un evento che potrebbe svolgersi in Italia, con l'ipotesi (si parla infatti di un luogo "epico") che la Sardegna potrebbe essere la location.

L'evento, che sta attirando l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, verrà organizzato tramite le fondazioni di entrambi gli imprenditori e non attraverso l'UFC. La diretta dell'incontro sarà trasmessa su diverse piattaforme, tra cui X e Meta. L'ambientazione prescelta sarà l'antica Roma, e Musk ha specificato che non vi saranno elementi moderni. Questo dettaglio è stato discusso con il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, i quali hanno concordato su una location "epica" e rispettosa della storia e dell'identità italiana. I profitti generati dall'evento saranno devoluti a favore dei veterani.

"Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all. I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location" questo quanto scritto da Musk.

Una location epica, di ambientazione antica: un sito archeologico si configurerebbe come scelta ideale; in questo senso, corre alla mente l'ipotesi nuragica. Nel nostro territorio, i luoghi adatti sarebbero innumerevoli.

Nonostante le prime indiscrezioni abbiano suggerito Roma come sede dell'incontro, il Ministro Sangiuliano ha chiarito che la capitale non ospiterà l'evento. Tuttavia, Musk sembra intenzionato a rendere l'incontro memorabile, richiamando l'immagine dei gladiatori dell'antico Colosseo con il suo post che includeva la parola "Gladiator" e un'iconica emoticon guerriera.

L'idea di questa straordinaria sfida è nata dalla tensione emersa a giugno tra i due titani dell'industria tecnologica. Musk aveva dichiarato la sua disponibilità a combattere in una gabbia, suscitando l'interesse di Zuckerberg, il quale aveva risposto in modo provocatorio su Instagram, richiamando un celebre momento delle arti marziali miste. Un portavoce di Meta ha successivamente confermato l'intenzione seria di Zuckerberg di affrontare Musk.

L'agenzia di scommesse DraftKings ha colto l'opportunità per offrire quote per un potenziale scontro tra i due. Al momento, Zuckerberg è considerato il favorito, con quote di -160, mentre Musk segue a +140. Johnny Avello, direttore delle operazioni sportive di DraftKings, ha spiegato che, oltre alla differenza di età, Zuckerberg ha dimostrato di essere in forma e abile nelle arti marziali, in particolare nel Brazilian Jiu-jitsu. Tuttavia, Musk non è da sottovalutare, essendo esperto di taekwondo, karate, judo e Jiu-jitsu.

L'intero mondo osserva con trepidazione questo scontro epocale tra due giganti della tecnologia, e chissà, la Sardegna potrebbe essere testimone di una delle sfide più straordinarie mai viste sul ring.