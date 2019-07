Ecco l’olbiese Giovanni Derosas che ha portato il paddel in Sardegna

Olbia, 24 luglio 2019 – La città di Olbia vanta tra i suoi cittadini tante personalità che si sono distinte, nel corso del tempo, nelle più svariate discipline sportive.

Nel panorama italiano agonistico si è affiata da poco una nuova attività che potrebbe definirsi un ” evoluzione del tennis”: il paddel.

Lo sport nato in Argentina, si sviluppa in modo simile al tennis, con le stesse regole tuttavia non esiste il “fuori campo” , infatti il campo 20 m x 10 m è circondato da vetri e griglie con cui si può interagire.

I primi campi in Italia sono stati fatti realizzati a Bologna nel ’91, e qui in Sardegna Giovanni Derosas, possiamo affermare che sia stato il precursore e divulgatore principale. Come tennista prima e maestro dopo.

“La mia passione per lo sport è nata sui campi da tennis qui ad Olbia. Ho avuto la fortuna di avere come maestra la grintosa Rosa Maria Mazzone, che ai tempi della mia infanzia, sapeva bene indurre disciplina e passione ai suoi allievi. Le devo davvero molto e a tal riprova, anche mio figlio oggi quindicenne, ha avuto la stessa prodigiosa insegnante sulla terra rossa prima di proseguire con il paddel.”

Incontriamo Derosas di ritorno da una delle sue tante “clinic” e corsi di aggiornamento per maestri che segue in tutta Italia. ” Sono stato a lungo in Spagna per fare sempre più mie le tecniche per divenire un vero maestro e non solo un appassionato che si diletta nell’insegnamento. Proprio tutto questo mio studiare mi ha portato ad essere quello che sono”.

L’atleta ormai ha appeso la sua ambizione agonistica al chiodo, dedicandosi completamente all’insegnamento ed è richiesto dai vip della Costa Smeralda tanto quanto dai nostri campioni in erba che inseguono le classifiche internazionali.

“I ragazzi di oggi non sono competitivi e disciplinati come lo eravamo noi da ragazzi. Nello sport individuale come il tennis bisogna confrontarsi dapprima con noi stessi, e io lavoro davvero tantissimo per avere un livello alto e non lasciare nulla all’improvvisazione”

Ora la stagione è al top e Derosas non ha un attimo di tregua tra lezioni, clinic di alto livello e tante ore sul campo.

Sfoggia un’abbronzatura inusuale qui in Sardegna che non è frutto di relax sulla spiaggia, ma derivante dalla grande passione sportiva che lo tiene in campo per ore. Evoluzione agonistica che va sempre raccogliendo soddisfazioni e riconoscimenti ai massimi livelli.

Lo spirito vero dello sport, ad un vero atleta non l’abbandona mai, si evolve, e lui ne ha ancora tanto da dire. A presto!