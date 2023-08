Dramma della solitudine, muore in casa: trovato dopo giorni

Iglesias. Un pensionato 65enne è stato trovato privo di vita nel letto del suo appartamento ad Iglesias, deceduto probabilmente in seguito ad un malore. Il corpo però è stato trovato solo dopo dieci giorni: l'ennesimo dramma della solitudine in Sardegna. A lanciare l'allarme i vicini di casa e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso gli accertamenti su quanto accaduto all'uomo.