Dramma della solitudine: muore 54enne, dopo di lui il suo cane legato

Sassari. Tragica scoperta in una campagna del Sassarese dove un uomo di 54 anni è stato rinvenuto privo di vita forse a causa di un malore. Sono stati i carabinieri di Sassari a recarsi nella sua casa di campagna, in zona di Maccia Guletta, lo scorso sabato 29 aprile, dopo che alcuni agricoltori della zona non vedendolo da circa due mesi avevano dato l'allarme. Una volta giunti sul posto i militari si sono trovati davanti a una scena terribile: il corpo dell'uomo in stato avanzato di decomposizione davanti all'ingresso della sua casa, vicino a lui anche il corpo del suo cane. Il meticcio legato ad una catena di poco più di un metro non ha potuto divincolarsi morendo così di stenti. Secondo le prime perizie l'uomo, che viveva in una zona isolata e aveva pochissimi contatti con la sorella, sarebbe morto da circa un mese. Il magistrato di turno, Maria Paola Asara, ha disposto il trasferimento del cadavere a Sassari, presso l'Istituto di Patologia forense, dove verranno effettuati una serie di accertamenti per stabilire la data e le cause certe di morte del 54enne. Per il cane sarà invece il veterinario incaricato a relazionare dell'accaduto. Lo riporta La Nuova Sardegna di oggi.