Olbia saluta Don Pietrino Ruiu: grande commozione al funerale

Olbia, 18 dicembre 2019 – Una folla commossa oggi, 18 dicembre, ha accolto nella chiesa di San Paolo a Olbia il feretro del suo storico parroco Don Pietrino Ruiu.

Il parroco, ormai in pensione da tempo, è morto nella giornata di ieri. 92 anni compiuti il mese scorso, nonostante le difficoltà di salute e l’età, Don Pietrino non aveva mai smesso di servire il Signore, recitare la messa, confessare e pregare all’ex Casa del Fanciullo di Olbia, ovvero l’Istituto del Bambin Gesù di via Piemonte dove da tempo era alloggiato.

Lui, particolarmente colto e preparato, riservato e umile custode delle fragilità umane, pastore così attento alle sue pecore, aveva dato il via alla novena di Natale 2019 – la sua sessantanovesima da sacerdote – con quella gioia di chi affida sempre le sue giornate al Signore.

Devoto e lucidissimo, non ha mai smesso di confidare in Dio e nella sua fede.

Nel 2010 aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio a San Paolo, l’ultima parrocchia da lui amministrata prima del meritatato pensionamento.

Anche allora era diventato punto di riferimento dei fedeli che andavano costantemente a trovarlo nella casa di riposo Rsa Sole di Gallura, in via Tavolara, e poi alla casa del Bambin Gesù.

Nonostante l’età e il tempo, don Pietrino sapeva conquistare anche i più tiepidi. Le sue prediche riuscivano sempre a catapultare il cuore e la mente dei fedeli nei luoghi dove il Cristo era vissuto.

Ogni sua omelia era un affascinante pellegrinaggio dell’anima, un viaggio a ritroso nel tempo. Luoghi, cronologie di fatti e circostanze, di oltre 2000 anni fa, esposti con dovizia e dettagli storici, diventavano improvvisamente il presente.

Don Pietrino, riservato e molto rispettoso della riservatezza altrui, riusciva delicatamente a prendere per mano il fedele accompagnandolo in tutti quei luoghi santi che Cristo aveva battuto con i dodici apostoli suoi compagni di viaggio.

Una narrazione sul Divino rivelato che lo aveva conquistato in giovinezza e per cui lui aveva fin dalla giovinezza offerto tutta la sua vita.

In occasione del suo 90esimo compleanno, festeggiato il 4 novembre 2017, assieme alla centenaria Miriedda Varrucciu nella casa gestita dalle suore, Figlie di Gesù crocifisso, don Pietrino, a margine dell’omelia, aveva voluto ricordare alcuni momenti salienti della sua vita da sacerdote.

Queste le sue esatte parole:

“A 22 due anni, nella mia prima messa avevo scritto “Signore fa che molte anime incontrino il mio sacerdozio”. Veramente le molte anime le ho incontrate: ho avuto dieci parrocchie diverse, dove ho fatto il pastore d’anime “residenziale” , poi le decine e decine di parrocchie dove sono stato chiamato in predicazione, nei quaresimali, nei settimanali, negli esercizi ecc. Poi le migliaia di giovani che ho incontrato nei campi scuola, al mare, in montagna, nell’isola e anche fuori dall’isola. Ecco, tutte queste anime sono venute incontro al mio sacerdozio, però, in questo momento qual è il mio sentimento?”, ha detto.

“È un sentimento di rimpianto, di rimpianto e anche di pianto, in qualche momento, per non essere stato all’altezza della missione che il Signore mi aveva affidato”.

“Se io fossi stato più puro di cuore, più attaccato a lui, quello che mi è passato nelle mani avrebbe fiorito come un giardino e invece siamo qui e allora chiediamo battendoci il petto perdono a Gesù di quello che non abbiamo fatto e chiediamogli la grazia di rimediare in qualche maniera, una preghiera per noi, sia lodato Gesù Cristo”, così aveva concluso in quella occasione.

Olbiese doc, nel più profondo delle sue fibre, fine teologo, don Pietrino oggi è tornato per l’estremo saluto nella chiesa dove era stato a suo tempo battezzato e cresimato.

Qui, circondato dall’affetto dei moltissimi fedeli arrivati da lontano per l’estremo saluto, il vescovo Sebastiano Sanguinetti ha celebrato la messa assieme ai parroci Don Gianni Satta, don Andrea Raffatellu e i tanti sacerdoti provenienti dalla diocesi di Tempio Ampurias.

Il Vescovo, commosso, dopo aver esposto i punti salienti che hanno caratterizzato la vita sacerdotale di don Pietrino, ricordando le numerose parrocchie da lui amministrate e i numerosi incarichi ricevuti, ha voluto dare un efficace quadro della sua forte personalità di sacerdote.

Con le parole di Don Delogu “Vero testimone, un vero prete innamorato del Vangelo” e quelle di don Gianni Satta “Uomo senza fronzoli con un sarcasmo dissacrante, capace di comunicazione essenziale e uomo che andava sempre al nocciolo delle questioni. Un Giovanni Battista duro nella forma, un angelo nello spirito” il vescovo ha voluto ribadire che don Pietrino era un vero testimone del Vangelo.

Sebastiano Sanguinetti, quando ancora era solo vice parroco ad Orgosolo, lo conobbe riconoscendo in quel sacerdote gallurese l’intelligenza, la spiccata capacità oratoria, insieme alla comune passione per la musica che finì per cementificare l’immediata reciproca simpatia.

“Negli ultimi anni alla casa del Fanciullo l’ho trovato sempre molto attivo e sereno, lucido e presente, sempre virtuoso di essere sacerdote e di svolgere nel modo migliore la sua missione e sicuramente ha lasciato una profonda traccia in tutti coloro che lo hanno conoscuto”.

Durante l’omelia don Pietrino è stato ricordato come vero sacerdote chiamato fin da piccolo a condurre una lunga vita davvero interamente dedicata al Signore, alla chiesa e ai fedeli.

Al termine il vescovo ha voluto porgere le condoglianze alla sorella e a tutti i parenti, nipoti e pronipoti e ringraziare le suore Figlie del Gesù Crocifisso per le amorevoli cure prestate in questi anni a don Pietrino.