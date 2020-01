Dj Fanny: una raccolta fondi per un sogno senza fine

Olbia, 14 gennaio 2020 – “Ciao a tuttiMi chiamo Andrea, in arte dj Fanny, ho 32 anni e sono malato di sla da 7 anni. Ho un sogno da un po’ di tempo. Mi piacerebbe tantissimo girare l’Italia, in un viaggio On the Road senza organizzare niente. All’avventura. Mi aiutate a realizzare questo sogno? grazie”

Con questo messaggio sulla sua pagina Facebook Andrea Turnu in arte dj Fanny, di Ales in provincia di Oristano si rivolge a tutti coloro che lo seguono da tempo.

Grazie alla sua fidanzata alla sua mamma e agli assistenti, gira l’isola a bordo dell’ambulanza inseguendo il suo sogno musicale. Un team ormai affiatato, una seconda famiglia con gli infermieri dell’ASL.

Affetto da Sla si serve di un tecnologico puntatore oculare per divertirsi come dj. La scorsa estate durante il suo tour in Sardegna tra una data e l’altra dei suoi dj set, ha incontrato Salmo. Tra loro tanta emozione: i due si sono uniti attraverso la musica e un battito di ciglia.

Con il suo primo singolo “My window on the music” reperibile su iTunes o su Royaleevents.it. ,raccoglie fondi per la ricerca contro la Sla.

Ora la sua raccolta fondi prosegue su Facebook a grandi passi, e tante sono le dimostrazioni di affetto per questo ragazzo che insegue il suo grande sogno senza abbattersi davanti a nulla.

E’ tempo di far parte di un grande sogno…