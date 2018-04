Sardegna: dispersione scolastica in calo dal 2016

Olbia, 08 aprile 2018 – Risultato incoraggiante per quanto riguarda la dispersione scolastica in Sardegna: i dati dicono che la percentuale di ragazzi che hanno abbandonato gli studi prima di conseguire un titolo o una abilitazione è scesa dal 23,5% del 2014 al 18,1% del 2016.

Il dato è confortante anche se l’isola è ancora lontana dal traguardo del 10% imposto dall’Unione europea. Ma il salto compiuto dalla Sardegna a partire dai primi anni 2000 è incredibile. Il dato è stato analizzato da Sseo, SardinianObservatory.org: lo studio dimostra che la percentuale di ragazzi che hanno abbandonato gli studi dopo la terza media è diminuita di 14 punti percentuali fra il 2000 e il 2016, passando dal 32% al 18%.

L’attenzione va tenuta altissima, considerato che, comunque, la percentuale di ragazzi che hanno lasciato gli studi dopo la terza media in Sardegna è la seconda più alta in Italia, dopo quella registrata in Sicilia (24%): in generale, l’isola registra circa 8 punti di superiorità rispetto alla media europea, che si assesta ora sul 10,7%.