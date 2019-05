Disastri ambientali: ecco il Corso di Alta Formazione per la sicurezza dei cittadini

Nuoro, 26 maggio 2019– L’Università di Sassari Uninuoro e l’Associazione Nazionale Disaster Manager organizzano un Corso di Alta Formazione finalizzato alla promozione di attività formative nei temi della sicurezza dei cittadini, dell’ambiente e del territorio rispetto ai rischi di origine naturale o indotti dall’opera dell’uomo.

Il percorso formativo si svilupperà attraverso un Corso curato da Associazione Nazionale Disaster Manager e uno curato dal Dipartimento di Giurisprudenza – UNISS – Department of Law e dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari.

La Scuola è patrocinata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS – Regione Autonoma della Sardegna all’ Agenzia Regionale ForestasAREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, all’ Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Nuoro dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro e dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Nuoro-Ogliastra.

Direttori del corso sono il prof. Quirico Migheli Università di Sassari

e il dott. Fabio Mani Palombi Associazione Nazionale Disaster Manager

L’attività formativa si sviluppa attraverso il piano didattico avente i seguenti contenuti:

» Organizzazione del sistema nazionale della protezione civile

» Normativa in materia di protezione civile

» Organizzazione e competenze degli Enti territoriali

» Classificazione dei rischi: – Rischio idrogeologico – Rischio idraulico – Rischio sismico

» Rischio vulcanico

» Rischio incendi boschivi e d’interfaccia

» Rischio Sanitario – Rischio ambientale

» Rischio trasporti e sostanze pericolose

» Rischio industriale – Rischio NBCR – Rischio costiero – Tutela BBCC

» Rischio nucleare

» Ruolo del sindaco nelle attività di protezione civile

» Attività di assistenza alla popolazione

» Sicurezza individuale e collettiva

» Pianificazione d’emergenza

» Pianificazione territoriale

» Cartografia e sistemi di telerilevamento

» Mitigazione del rischio sismico

» Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico

» TLC in emergenza

» Assistenza alle persone con disabilita

» Pianificazione AIB – Aspetti sociologici

» Comunicazione interna alle strutture di protezione civile

» Metodologie avanzate per la comunicazione in situazioni di crisi

» Business Continuity Management

» Standard di qualità Analisi tridimensionale della vulnerabilità umana in contesti di emergenza

Partner Istituzionali sono: RAS – Regione Autonoma della Sardegna

Provincia di Nuoro, Comune di Nuoro, Protezione Civile Nuoro, Protezione Civile Oliena, Protec Sardinia VAB Nuoro Antincendio e Protezione Civile

L’avviso per la partecipazione alla Scuola in Disaster Management e 10 premi di studio per la partecipazione.

Termine ultimo per le iscrizioni è il 28 giugno 2019