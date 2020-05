Dimentica webcam accesa e si spoglia: gaffe in Consiglio comunale

Oristano, 6 maggio 2020- Consiglio comunale in streaming con spogliarello maschile, è quello che è successo al primo Consiglio comunale di Oristano durante la diretta andata in onda sulla piattaforma zoom.

Una situazione che ha destato imbarazzo tra i 25 partecipanti che hanno assitito al singolare strip -tease del revisore dei conti 55enne Carmine Mennea. L’uomo, invitato a collegarsi per assistere al Consiglio Comunale, rientrato a casa dal lavoro ha acceso il tablet per ascoltare in diretta la seduta convocata per approvare il bilancio di previsione.

Non rendendosi conto che la telecamera era accesa si è completamente spogliato per cambiarsi di abito e mettersi in tenuta da casa.

Come riporta Ansa Sardegna allo spettacolo involontario hanno partecipato 25 utenti in attesa che il consiglio comunale cominciasse.

Mennea, dopo aver sfilato i pantaloni fuori inquadratura si è cambiato maglietta rimanendo a torso nudo. Poi nuovamente maglia intima e dopo aver sfilato l’orologio e aver indossato pataloni più comodi, ha preso occhiali e cellulare spostandosi in un’altra zona della casa.

Qualcuno nel frattempo ha avvisato l’incolpevole distratto chiamandolo al telefono. Il 55enne si è prontamente scusato per l’episodio. Il revisore dei conti ha precisato all’Ansa che non fa parte del Consiglio Comunale e che la prossima volta starà più attento.