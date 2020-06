Dichiara 5.000 euro, ma compra villa ad Arzachena da 16,5 milioni di euro

Arzachena, 05 giugno 2020 – La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato beni per circa 20 milioni di euro nel corso di un’indagine che vede al centro un broker di Milano già condannato a 10 anni e 7 mesi per frode fiscale e trasferimento fraudolento di valori attraverso società estere.

Tra i beni sequestrati figurano dipinti di Picasso, ma anche due ville in Sardegna: una di queste è stata sequestrata ad Arzachena e ha un valore di circa 16,5 milioni di euro. Sempre in Sardegna, la GdF ha sequestrato 20.000 metri quadri di terreni. La villa arzachenese, secondo la Finanza, venne acquistata tra il 2007 e il 2008.

Secondo l’indagine, l’uomo avrebbe dichiarato al Fisco italiano in 10 anni circa 5.000 euro lordi, mentre nello stesso periodo avrebbe incamerato diversi milioni di euro tramite una presunta “associazione per delinquere a carattere trasnazionale con interessi in Italia, nel Granducato di Lussemburgo, nella Confederazione elvetica e in Gran Bretagna, dedita al riciclaggio di ingenti proventi derivanti da evasione fiscale, realizzata mediante la costituzione di società estere aventi sede anche in paradisi fiscali”.