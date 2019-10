Sardegna, diabete: l’evento con 100 specialisti a confronto

Olbia, 24 ottobre 2019 – A Cagliari domani, 25 ottobre saranno presenti oltre 100 specialisti in diabetologia provenienti da tutta la Sardegna per la XXI “Riunione Scientifica Regionale”.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Medici Diabetologi e Società

Italiana di Diabetologia”.



Una due giorni in cui oltre 100 medici sardi, tra diabetologi e altri specialisti come oculisti, cardiologi, infermieri,e dietisti si potranno confrontare sulla situazione della diabetologia sarda.

Appuntamento presso all’Hotel Caesars di via Darwin con il dibattito:

“Il Mosaico della Diabetologia sarda: formiamo un’immagine comune

mettendo insieme le tessere”. Un momento di scambio e aggiornamento degli operatori sanitari diabetologici sardi, che avranno modo di confrontarsi con altri operatori che contribuiscono all’assistenza

della persona con diabete.



Guideranno la due giorni Francesca Spanu medico diabetologo e presidente dell’”Associazione Medici Diabetologi della Sardegna”, Maria Antonietta Fois, medico e presidente regionale della “Società Italiana di Diabetologia”,



Verranno approfonditi i temi di terapia più attuali (dalla terapia cellulare ai trapianti), la tecnologia a disposizione per la gestione del diabete (dispositivi per il monitoraggio in continuo della glicemia con le prospettive di “pancreas artificiale”), i dati dell’assistenza diabetologica e come ridurre il rischio cardiovascolare.



I due di lavori saranno suddivisi in 4 sessioni di lavoro, con 15 relazioni di esperti che tratteranno di frammentazione e condivisione della diabetologia, del presente e del futuro della medicina, dei pazienti diabetici e cardiometabolici, e della connessione del lavoro.



Domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 9.30, i lavori verranno aperti con il saluto delle Autorità seguiti dall’introduzione della presidente dell’AMD, Francesca Spanu. Fino alle 17.55, si alterneranno le relazioni di 10 esperti che analizzeranno la diabetologia Alle 16.35, tavola rotonda su “Sprint: Sardegna prevenzione in tempo” e “La tecnologia per un miglior compenso glicemico: sistema manuale vs sistema automatico”. Sabato 26 ottobre, i lavori riprenderanno dalle 9.00, con i lavori della IV sessione di lavoro, spazio agli interventi di altri 5 esperti per il dibattito e il confronto. La conclusione dei lavori è prevista per le 13.30.