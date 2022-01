Desulo: mini lockdown con coprifuoco

Desulo. Nuove restrizioni nel cuore della Sardegna. A Desulo è scattato un mini lockdown in base a una ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Cristian Melis.

Fino al 17 gennaio vi è un coprifuoco per adulti fissato alle 22 per gli adulti e alle 18 per i minorenni. Obbligo di mascherine ffp2 nei locali pubblici e privati fino ale 20 gennaio. Per quanto riguarda le attività, bar e pizzerie chiuderanno alle 23. Nessun limite per l'asporto.