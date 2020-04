VIDEO* I delfini scortano i Vigili del Fuoco: la magia del mare sardo

Porto Torres, 10 aprile 2020 – La magia del mare del Nord Sardegna, grazie ai delfini, ha conquistato una squadra dei Vigili del fuoco che si trovava in mare.

La squadra dei sommozzatori, a bordo di un gommone, si è accorta di essere accompagnata da un essere speciale: un delfino giocava con la prua dell’imbarcazione

“Incontri bellissimi in questo tempo d’emergenza per il COVID19: due delfini hanno salutato i nostri sommozzatori in addestramento a largo di Porto Torres”, scrivono i vigili del fuoco.

L’incontro è avvenuto il 9 marzo. Buona visione.