Dehors, Ztl e Olbia.it: Nizzi assente, slitta la discussione dei temi caldi

Olbia, 04 aprile 2018 – Approdano in Consiglio comunale i temi caldi che infiammano le polemiche olbiesi: dehors, multe ztl e censura Olbia.it; nonostante questi argomenti siano particolarmente sentiti dalla popolazione, risulta assente (però giustificato, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio comunale Giampiero Mura) il sindaco Settimo Nizzi, che lascia così “sola” la sua maggioranza.

Al momento, per 2 volte consecutive, l’Ordine del giorno è stato invertito su proposta del consigliere di maggioranza Tore Pinna: in questo modo i tre temi bollenti (dehors e via Acquedotto, ztl e multe, censura di Olbia.it) stanno inesorabilmente slittando in fondo all’Odg.

In aula è presente del pubblico, nonché i massimi vertici della stampa sarda: Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, e Celestino Tabasso, presidente dell’Associazione Stampa Sarda.