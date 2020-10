Covid: tra Sassari e Gallura altri 130 casi e tre morti

Olbia, 28 ottobre 2020– Giornata nera in Sardegna per i nuovi numeri di contagi accertati dall’Unità di Crisi per l’emergenza sanitaria da Covi-19. Il virus colpisce in tutta l’Isola con ben 362 nuovi casi e 6 vittime. 280 sono i casi rilevati attraverso attività di screening e 82 da sospetto diagnostico.

Delle sei vittime positive al Covid, tre erano residenti nel nord Sardegna, e tre rispettivamente nelle province di Oristano, Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. Il dato più alto dei contagi questa volta è nella Città Metropolitana di Cagliari (+133) a cui segue la Provincia di Sassari che comprende anche la Gallura (+130 ), poi con 52 casi c’è il Sud Sardegna. Seguono (+33) Oristano, e infine (+14) Nuoro. Dall’inizio della prima ondata della pandemia i casi registrati in tutta la provincia di Sassari sono 3.673.