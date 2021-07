Covid, sono 330 i nuovi positivi: c'è una vittima e aumentano i ricoveri

Cagliari. Nel nuovo report dell'Unità di crisi regionale, relativo ai casi Covid n tutta l'Isola, sono 330 i nuovi casi positivi, e si regist una nuova vittima residente nella Provincia Sud Sardegna. Calano sensibilmente i numeri di casi positivi nella Città metropolitana di Cagliari, sono 189 e quest'ultima rimane la Provincia con il numero più alto di contagi. ordine decrescente la provincia Sud Sardegna con 102 casi poi la provincia di Sassari con la Gallura con 22 nuovi positivi. La provincia di Nuoro ha 10 nuovi casi mentre Oristano non presenta nuovi casi.

Per quanto rigurda i ricoveri al momento preoccupano: si registrano 13 ricoverati in terapia intensiva (+2) mentre i ricoveri nei reparti non intensivi che al momento si attestano a 75 (+5).