Covid, Monti: 6 guariti, 4 ricoverati e 10 nuovi casi

Monti, 30 dicembre 2020 – A Monti cresce il numero di nuovi casi positivi al Covid-19. Lo ha comunicato il Sindaco Emanuele Mutzu attraverso il documento del Coc diramato oggi, 30 novembre. Nell’occasione il sindaco di Monti ha anche annunciato la guarigione di 6 cittadini che ora possono ritornare alla vita di tutti i giorni.

“Rispetto al precedente comunicato, risalente al 18 dicembre u.s., sei nostri concittadini si sono negativizzati o comunque hanno terminato il periodo di quarantena lunga non essendo più considerati soggetti contagiosi alla luce della recente normativa in materia sanitaria. Sempre nello stesso periodo mi sono stati comunicati dal medico di base o direttamente dagli interessati, successivamente confermati anche dalla Ats, dieci nuovi casi di positività, alcuni dei quali sono già in attesa dell’esito del secondo tampone. Attualmente quindi il numero totale di positivi nel nostro paese è pari a quattordici unità: quattro si trovano ricoverati presso una struttura ospedaliera mentre tutti gli altri si trovano in isolamento presso le rispettive abitazioni. Nelle giornate del 4 e 5 gennaio p.v. è previsto uno screening rivolto al personale ATA e agli alunni delle scuole dell’obbligo. Ricordo ancora che la positività al Covid-19 viene certificata IN VIA UFFICIALE solamente a seguito del tampone effettuato o riconosciuto dalla ATS Sardegna. Tuttavia, vista la difficoltà nel reperire i dati aggiornati dei casi positivi presenti in paese, si invitano i cittadini a farsi parte diligente e collaborare con l’Amministrazione per contenere la diffusione del virus. Si chiede infatti, cortesemente, di comunicare la positività risultante dal tampone o dal test rapido eseguito in strutture private, oltre che al proprio medico di base, anche al Sindaco. Ciò consente al COC di avere da subito una mappatura aggiornata della situazione epidemiologica del paese e di attivare immediatamente tutte le procedure del caso per limitare il contagio. Invito tutti i cittadini a rimanere in isolamento presso le proprie abitazioni, contattando immediatamente il proprio medico di base, qualora si presentassero sintomi febbrili o comunque riconducibili al Covid-19. Invito inoltre al massimo rispetto delle ultime misure previste dal governo nazionale riferite alle festività natalizie e delle prescrizioni di legge sempre valide tra cui l’obbligo del distanziamento di almeno un metro dalle persone, l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento sia in luoghi pubblici che privati. Sarà mia cura informarvi nell’ipotesi in cui dovessi ricevere ulteriori aggiornamenti dalla ATS”. Così ha concluso il Sindaco di Monti Emanuele Mutzu.