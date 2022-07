Covid: +2294 nuovi casi e due morti

Annunci

Politica in lutto: è morto Giorgio Oppi

Cagliari. Politica regionale in lutto: Giorgio Oppi, decano del Consiglio regionale e leader dell'Udc, è morto. Aveva 82 anni ed era stato ricoverato a giugno per una pancreatite. E' stato eletto per la prima volta in consiglio regionale nel 1...