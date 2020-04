Covid-19, studio prof San Raffaele: “7300 contagiati in Sardegna”

Olbia,16 aprile 2020 – Uno studio portato avanti da due professori della Facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, la dottoressa Anna Odone e il dottor Carlo Signorelli, ha avuto come obiettivo quello di generare una stima dei contagi Covid-19 in Italia. Lo studio non si è basato sui contagi rilevati dal Sistema di sorveglianza nazionale, ma sul dato dei decessi, equilibrando il tutto con altre stime già pubblicate.

Ebbene, secondo questo studio pubblicato sulla rivista scientifica Acta Biomedica e compiuto con la collaborazione di Thea Scognamiglio della Johns Hopkins Centre for Humanitarian Health, in Italia al 7 aprile 2020 vi sarebbero stati 2,5 milioni di cittadini contagiati dal virus Sars-Cov-2.

Secondo gli studiosi, in quella data, il 4% della popolazione italiana era contagiata dal Covid-19. Adesso potrebbe essere il 5%.

Per quanto riguarda la Sardegna, l’isola secondo lo studio sarebbe tra le regioni meno colpite: la percentuale dei contagi sarebbe dello 0,45%, cioè 7.300 persone.

Percentuali simili vi sarebbero in buona parte del meridione.