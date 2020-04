Covid-19, sardo muore ad Aosta: il cordoglio delle Fiamme Gialle

Porto Torres, 4 aprile 2020- In piena emergenza coronavirus Porto Torres piange un altro suo figlio. Il 20 marzo la prematura scomparsa del giovane 23enne Gian Mario Mura, morto per meningite dopo febbri e terribili sofferenze che in un primo momento avevano fatto sospettare in un contagio da coronvirus a Torbole, in Trentino, il 31 marzo un altro lutto.

La tristissima notizia della morte di un 58enne. Angelo Bonomo era un ispettore del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza da poco in pensione. Dopo aver contratto il coronavirus era stato ricoverato all’ospedale Parini di Aosta con patologie cardiache pregresse e purtroppo non ce la fatta.

Bonomo, molto conosciuto e stimato è la vittima più giovane morta in Valle d’Aosta e la sua scomparsa ha destato grande commozione e cordoglio. “Persona devota al lavoro e umile servitore dello Stato, gentile e amabile con tutti i colleghi, ammirato come a e come militare, lascia un vuoto incolmabile – così lo ricordano i colleghi finanzieri valdostani.

«Tutti i finanzieri della Valle d’Aosta si stringono in un commosso abbraccio ai familiari di Angelo in questo difi momento- conclude la nota del Comando regionale delle Fiamme Gialle della Valle d’Aosta .

Bonomo che amava profondamente la Sardegna, alla quale era molto legato per via della passione per il mare, era da poco diventato nonno. Lascia moglie, figlia e nipotina.