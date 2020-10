Covid-19, Sardegna zona a rischio per la Germania

Olbia, 22 ottobre 2020 – Dopo la Svizzera, anche la Germania aggiorna la lista dei Paesi e delle Regioni a rischio a causa Covid-19: la Sardegna è tra queste aree.

Come nel caso svizzero, anche in quello tedesco l’Isola non è sola: insieme ad essa ci sono altre Regioni italiane, vale a dire Abruzzo, Lazio, Veneto, Val d’Aosta, Umbria, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, e la Provincia Autonoma di Bolzano-Sudtirolo. Tra gli Stati, invece, ecco le novità: Polonia, Svizzera, parte dell’Austria.

Le regole per i viaggiatori che rientrano da queste zone, e dunque anche dalla Sardegna, sono le seguenti: quarantena di 14 giorni oppure test Covid non appena arrivati in Germania.