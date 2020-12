Covid-19, Sardegna pronta per il “Vaccine Day” del 27/12: in arrivo le prime 180 dosi

Olbia, 22 dicembre 2020 – Il giorno tanto atteso sta per arrivare. Il prossimo 27 dicembre sarà il “Vaccine Day”. In arrivo per l’isola le prime 180 dosi da somministrare agli operatori sanitari, per poi attendere le altre 33 mila dosi del siero Pfizer in programma per gennaio.

A riportare la notizia annunciata dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu, prima l’Unione Sarda e poi l’Ansa Sardegna. Per quanto riguarda le 33 mila dosi in arrivo a gennaio sono 12 i centri di vaccinazione scelti: Policlinico, Brotzu, Businco e Binaghi a Cagliari, Sirai a Carbonia, Nostra Signora di Bonaria a San Gavino, San Martino a Oristano, San Francesco a Nuoro, Nostra Signora della Mercede a Lanusei, Segni a Ozieri, Aou Sassari, Giovanni Paolo II a Olbia.

L’assessore Nieddu ha anche annunciato che nella giornata di domani 23 dicembre verrà formato il personale che dovrà poi somministrare il vaccino.