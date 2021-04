Covid-19, proroga della Regione per le ordinanze restrittive

Olbia. Nella serata di ieri il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, ha prorogato le ordinanze già in vigore nell'Isola fino al 30 aprile.

La prima ordinanza è quella che prevede di effettuare test rapidi negli scali portuali e aeroportuali dell'Isola per tutte quelle persone che entrano in Sardegna per un valido motivo. Stretta anche per gli arrivi nelle seconde case: i proprietari degli immobili possono entrare nell'Isola solo per motivi di lavoro, salute e comunque presentando o la negatività al tampone o la certificazione di avvenuta vaccinazione. Oltre ciò si intensificheranno i controlli per quanto riguarda la registrazione dei passeggeri sull'App "Sardegna Sicura".