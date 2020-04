Covid-19: otto casi positivi a Trinità d’Agultu

Trinità d’Agultu e Vignola, 18 aprile 2020 – Il sindaco di Trinità d’Agultu e Vignola, Giampiero Carta, ha aggiornato la situazione Covid-19 nel paese. ” ATS Sardegna ha comunicato che nel nostro Comune sono attualmente positivi al COVID-19 8 cittadini di cui 1 ricoverato presso struttura ospedaliera e 7 sottoposti alla misura della quarantena presso il proprio domicilio”, scrive Carta.

“Si tratta di persone già da tempo sottoposte alle misure di sorveglianza e monitoraggio da parte delle competenti autorità sanitarie e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Raccomando ai cittadini di continuare ad osservare le misure di prevenzione emanate dal Governo e dalla Regione con l’impegno e la pazienza che hanno finora dimostrato”, continua Carta.

“Ricordo a coloro che abbiano il sospetto di avere avuto contatti con il virus, specie se presentano sintomi, di non recarsi di persona al pronto soccorso o presso altre strutture sanitarie, ma a contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il 118. Sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla vicenda e alla problematica COVID-19”, conclude il sindaco.