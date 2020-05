Covid-19, Olbia: da 10 giorni ZERO nuovi contagi

Olbia, 05 maggio 2020 – Una buona notizia per la Città di Olbia: da dieci giorni non si registrano nuovi contagi di Covid-19. Lo ha reso noto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha emanato anche l’ordinanza sulle aperture della fase 2 annunciata dal presidente Solinas.

Da 10 giorni, non si registrano nuovi casi positivi e dunque, via via che le persone guariscono, diminuiscono anche gli attualmente positivi che adesso solo tre.

Su questi numeri ecco che si staglia la riapertura della Città di Olbia in base ai criteri stabiliti dalla Regione Sardegna. Dall’8 maggio, la Regione comunicherà ai Comuni il parametro Rt: se questo sarà pari o inferiore a 0,5 i sindaci potranno dare il via libera a diverse attività commerciali.

Il sindaco Nizzi ha già emanata apposita ordinanza: la città è pronta a ripartire.