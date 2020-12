Covid-19, Nord Sardegna: si attendono esiti dei tamponi effettuati al Centro anziani

Alghero, 3 dicembre 2020 – Mario Conoci sindaco di Alghero ha comunicato tramite pagina Facebook gli ultimi aggiornamenti riguardo il Covid-19. Il primo cittadino ha aggiornato i cittadini sulla situazione all’interno del Centro per anziani di Fertilia.

“Sono 55 in totale i positivi in città e tre i ricoverati. Per quanto riguarda il Centro residenziale per anziani di Fertilia abbiamo fatto rieseguire i tamponi e ora attendiamo gli esiti. Nessuno ha sintomi tra gli ospiti della struttura. In tutto sono stati fatti 70 screening e tra gli operatori del Centro sono 7 le persone positive. Non ci resta che aspettare i risultati”.

Nell’aggiornamento del 30 novembre – che segnava +5 positivi tra gli ospiti -il sindaco Conoci ha fatto presente il ritardo – da parte di Ats – degli esiti dei tamponi effettuati agli anziani del Centro e per questo motivo aveva chiesto di ripetere il test.