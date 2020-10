Covid-19 Italia: +26.831 casi e 217 morti

Olbia, 29 ottobre 2020 – Con l’aggravarsi dell’epidemia di Covid-19, torna (subito dopo i dati regionali) l’appuntamento con i numeri nazionali diffusi dalla Protezione Civile.

Rispetto a ieri, crescono ancora i casi positivi di Sars-Cov-2 nel Paese: +26.831 in casi in 24 ore e 217 persone decedute, tra cui due vittime sarde residenti tra Sassari e Gallura. La Regione che in questo momento segna i dati peggiori è la Lombardia con 7.339 nuovi casi nelle ultime 24 ore: seguono la Campania (+3.103), il Piemonte (+2.585), il Lazio (+1.995), la Toscana (+1.966) l’Emilia-Romagna (+1.545).

Tutte le Regioni hanno incrementato la capacità di eseguire e processare tamponi: in Sardegna, nelle ultime 24 ore, ne sono stati analizzati 3.460, mentre a livello nazionale l’incremento è stato di 201.452. Dall’inizio della pandemia, l’Italia ha testato 9.316.495 di persone: la Sardegna, invece, ne ha testate 221.404.