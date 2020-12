Covid-19, ISS: Sardegna considerata Regione ad alto rischio “cautelativo”

Olbia, 4 dicembre 2020 – La Sardegna è la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia (0.61) eppure l’Istituto Superiore di Sanità ha assegnato l’alto rischio a titolo “cautelativo” per la terza settimana di fila. Insieme all’isola anche Puglia e Calabria, ma per la Sardegna il titolo è a scopo precauzionale in quanto non è possibile valutare in modo attendibile per completezza dei dati.

Infatti l’assessore alla Sanità Nieddu ha riferito all’Ansa Sardegna che l’alto rischio della Regione è legato al fatto che “la trasmissione dei dati non è aggiornata alla giornata, ma leggermente ritardata”. Però la classificazione a rischio alto “per 3 o più settimane consecutive prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale”, si legge nel report dell’istituto Superiore di Sanità.