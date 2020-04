Covid-19, dal Giappone l’abbraccio alla Gallura di Hanazawa: mister Seadas di Tokyo

Olbia, 04 aprile 2020 – Un abbraccio speciale alla Gallura e alla Sardegna per l’emergenza Covid-19 arriva da una terra lontana: quella del Giappone, la terra del pittore Atusyoshi Hanazawa che è anche il più grande appassionato di Sardegna dell’arcipelago nipponico.

Hanazawa-sama è un vero amante dell’Isola, tant’è che è anche il titolare di un ristorante che si chiama Seadas Flower Caffè nel quale viene cucinato il nostro dolce tipico.

Si tratta di una vera e propria sebaderia nel cuore di Tokio ed è una tappa incredibilmente amata per tutti coloro che fanno un viaggio della terra della gentilezza e della grazia.

In questi giorni, Hanazawa-sama ha ripreso il pennello in mano e ha creato dei dipinti per ogni paese sardo in cui ha un amico.

Tanti i paesi galluresi: Calangianus, Aggius, Arzachena, Golfo Aranci

In ognuno di di questi dipinti un grande augurio di forza con il motto che l’Italia ha scelto per affrontare il Covid-19: “Andrà tutto bene”.

E noi non possiamo che ricambiare con lo stesso abbraccio. Grazie, Atusyoshi Hanazawa-sama.