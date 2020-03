Covid-19 Berchidda: sanificazione strade fino termine dell’emergenza

Berchidda, 29 marzo 2020 – Il Comune ha attivato un piano di sanificazione di aree e pubbliche vie maggiormente affollate e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’intervento sarà eseguito in collaborazione con l’associazione CMA Sardegna, di cui fanno parte Marco Dente, Francesco Chessa, Giampaolo Doneddu, Pierfranco Mannu, Giuseppe Mazza e Gianni Camerada.

Il sindaco, professor Andrea Nieddu, ricorda che l’intervento programmato a partire da ieri, 27 marzo 2020, sarà previsto per due volte alla settimana fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Il programma prevede la sanificazione dalle ore 20:30 alle 02:00, nelle

giornate di MARTEDI e VENERDI

Di seguito le aree e pubbliche vie oggetto della sanificazione:

Comune Piazza Del Popolo, Ambulatorio Comunale, Farmacia Piazza Del Popolo, Caserma Carabineri, Casa Di Riposo, Banco Di Sardegna Via Pietro Casu, Poste Italiane, Distributore Esso, Tabacchi Pala Via Regina Margherita, Tabacchi Campus Via Roma, Alimentari Antonio Pinna, Alimentari Brunella Via Olbia, Alimentari Brunella Via Pietro Casu, Alimentari Crasta Via Roma, Alimentari Gaias Sara Via Della Corsa, Alimentari Sebastiano Via Cacliari, Macelleria Gaias, Macelleria Meloni Via Pietro Casu, Agritecnica Addis, Consorzio Agrario Via Alghero, La Perla, Nuovo Limbara. Per quanto riguarda le Officine e Gommisti: Addis, Biancu, Mannu, Casu (Agostino e Salvatore). Demuru, Sanna Orgolesu, Taras.

Si ricorda è che vietato il passaggio delle persone e degli animali domestici nelle aree oggetto dell’intervento, almeno un’ora prima ed una dopo il trattamento.

È vietato esporre cose o stendere panni, al fine di evitare eventuall danni.

Èconsigliato chiudere i finestrini di mezzi e autovetture.

È consigliato parcheggiare mezzi e autovetture in modo da rendere il più possibile agevole il passaggledegli addetti alle operazioni di pulizia.